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Munzur Gözeleri'nde Çöp Toplama Etkinliği Gerçekleştirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri'nde yaklaşık 200 kişinin katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, doğanın korunması ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Munzur Gözeleri'ni gezerek doğaya atılan çöpleri topladı ve atık malzemeler çöplüğe taşındı.