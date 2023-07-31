AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Safranbolu ve Ovacık'ta Esnaf ve Köy Ziyaretleri Yaptı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde esnaf ve köy ziyaretleri yaparak çeşitli etkinliklere katıldı. Şahin, esnafı ziyaret ederek talep ve istekleri dinledi, belediye başkanı ve ilçe başkanı ile görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca köy ziyaretleri yaparak köylülerin taleplerini dinledi ve çalışmalar yapacaklarını aktardı. Şahin ayrıca bir düğün ve Mevlid-i Şerif programına katıldı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde esnaf ve köy ziyaretleri yaparak çeşitli etkinliklere katıldı.

İlk olarak Safranbolu ilçesinde esnafı ziyaret eden Şahin, talep ve istekleri dinleyerek yapacaklarını anlattı. Şahin daha sonra Safranbolu'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan Nihat Cebeci'yi ziyaret ederek sohbet etti. Önceki dönem AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ahmet Güneş'i iş yerinde ziyaret eden Şahin, ilçe adına görüş alışverişinde bulundu. AK Parti Safranbolu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çetinkaya'nın babası, Sine köyü muhtarı ve Tokatlı ve Çevre Köyleri Orman Kooperatifi Başkanı Ali Çetinkaya'yı da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde ziyaret eden Şahin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Safranbolu'nun Gayza köyüne giden Şahin, köylülerin taleplerini ve isteklerini dinleyerek ellerinden gelen gayreti göstererek gerekli çalışmaları yapacaklarını aktardı.

Milletvekili Şahin, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Ali Erorhan, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile Ovacık ilçesinin Soğanlı, Yaylacılar, Avlağıkaya, Belen, Erkeç, Çatak, Taşoğlu, Yaka, Başboyunduruk ve Boduroğlu köyü Beşirağa Mahallesi'ni ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'in dünyaevine giren kızı Büşra Güneş ile Yasin Kadıoğlu çiftinin Pelitçik köyünde düzenlenen düğün ve Mevlid-i Şerif programına katılan Şahin, çifte mutluluklar diledi. - KARABÜK