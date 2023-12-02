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Ovacık Kooperatifi'nin 30. satış mağazası Atakum'da açıldı

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Ovacık Belediyesi tarafından kurulan Ovacık Kooperatifi'nin 30. satış mağazası Atakum'da açıldı. Ürünlerin doğal ve organik olduğu mağazada, bal, arı ürünleri, bakliyatlar, çerez ve reçel gibi ürünler tüketicilerle buluşuyor.

TUNCELİ'nin Ovacık Belediyesi tarafından kurulan Ovacık Kooperatifi'nin 30. satış mağazası Atakum'da açıldı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Ovacık Belediyesi tarafından kurularak ürünlerini Türkiye'ye yayan SS. Ovacık Kooperatifi'nin 30. satış mağazası Atakum'da Mimarsinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Açılıştan önce, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'yi makamında ziyaret eden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Başkan Deveci'ye kooperatif hakkında bilgi vererek üretilen ürünlerden hediye etti. Başkan Deveci de, Atakum Belediyesi'nin kuruluşuna öncülük ettiği Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (ATAK) ürettiği ürünlerden Başkan Maçoğlu'na hediye etti. Çoğunluğu kadınlar tarafından, kolektif biçimde üretilen ve üreticiden direkt tüketiciye ulaştırılan ürünler 'Ovacık Doğal' markasıyla raflarda yerini aldı. Gelirinin kooperatif fonlarına aktarılarak toplumla paylaşıldığı Ovacık Doğal'da bal ve arı ürünleri, bakliyatlar, çerez ve reçel üretilerek hesaplı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. ORGANİK VE DOĞAL ÜRÜNLER

Ürünlerin hepsinin doğal ve organik olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 'Ovacık Kooperatifi'nin ürünleri artık burada satılacak. Hepsi organik ve doğal ürünler. Atakum'da doğal ürünleriyle sağlıklı gıdayı halka ulaştıran bir kooperatif mağazası daha açıldığı için çok mutluyuz. Samsunlular bu satış mağazasına dayanışmayla sahip çıkacaktır. Kentimize hayırlı olsunö dedi. YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE

Kooperatifin kuruluş sürecini anlatan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise, 'Başkanımız Av. Cemil Deveci'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz emeği üretenlerin değeri olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Yoksulluğa karşı mücadeleyi büyütmek için çaba harcıyoruz. Bir araya gelerek omuz omuza gelerek emeği büyütüyoruz. Üreten biz yöneten de biz olacağız demeye devam edeceğiz. İşçiler kazanacak. Halk kazanacakö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunceli Belediyesi Cemil Deveci Tunceli Yerel Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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