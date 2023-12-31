Aç kalan tilki karla kaplı arazide yiyecek arıyor
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan tilki, karla kaplı arazide yiyecek aramaya çalışırken objektife yansıdı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede tilki, köydeki köpeklerin sesini duyunca bölgeden uzaklaştı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken objektife yansıdı.
Ovacık'ta son haftalarda etkili olan karla, doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede aç kalan tilki, Sarıtosun köyü mevkisinde yiyecek bulmaya çalıştı.
Uzun süre çalıların arasında ve dere kenarlarında dolaşan tilki, köydeki köpeklerin sesini duyunca bölgeden uzaklaştı.