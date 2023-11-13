Hacılar Erciyesspor, Ovacık Belediye Munzurspor'un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı hükmen kazandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta bulunan Hacılar Erciyesspor, Ovacık Munzurspor maçının oynanmaması üzerine hükmen galibiyet elde etti ve puanını 10'a yükseltti.

Hacılar Erciyesspor, Ovacık Belediye Munzurspor'un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı hükmen kazanarak kapattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta bulunan Hacılar Erciyesspor, dün oynanması kararlaştırılan Ovacık Munzurspor maçı oynanmadı. 11. Grup'ta zirve mücadelesi veren ekiplerden birisi olan Hacılar Erciyesspor, ligden çekilme kararı alan Ovacık Belediye Munzurspor maçı için Tunceli'ye gitti. Maç için günübirlik Tunceli'ye giden sarı lacivertliler, rakibi ligden çekilmesine rağmen sahaya çıktı ve hakem kararı sonrası yeniden Kayseri'ye döndü.

4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgisi bulunan ve 7 puana sahip olan Hacılar Erciyesspor, Ovacık Belediye Munzurspor maçını hükmen kazanması ile gruptaki üçüncü galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. - KAYSERİ