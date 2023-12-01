Samsun'da Ovacık Kooperatifi Satış Ofisi Açıldı

Ovacık Kooperatifi Samsun Satış Ofisi Atakum'da açıldı

Başkan Deveci: " Türkiye'nin her yerinde buna benzer dayanışma ağlarının yayılmasını umuyoruz"

SAMSUN - Doğal üretim ürünlerinin satıldığı Ovacık Kooperatifi Samsun Satış Ofisi, Atakum'da düzenlenen törenle açıldı.

SS. Ovacık Kooperatifi Samsun Satış Ofisi, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde düzenlenen törenle açıldı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun katılımı ile yapılan açılışa, Atakumlular yoğun ilgi gösterdi.

Satış ofisinin açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum Belediyesi de kooperatifçiliği destekliyor. Biz de bugün açılana benzer bir kadın kooperatifi kurduk. Bizim de üretim atölyelerimiz ve satış reyonlarımız var. Tunceli Belediyesi de bu konuda örnek çalışmalar yapıyor. Tuncelili üreticilerin ürünlerini Atakum'da halkla buluşturuyoruz. Tümüyle organik ürünler satışa sunulacak. Atakum Kadın Kooperatifi ile Tunceli Kooperatifinin dayanışması sonucu ortaya çıktı bu düşünce. Türkiye'nin her yerinde buna benzer dayanışma ağlarının yayılmasını umuyoruz" dedi.

Vatandaşlar, açılışın ardından kooperatifteki ürünleri yoğun ilgi gösterdi.