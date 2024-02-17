Tunceli'deki Besiciler, Çetin Kış Koşullarında Hayvanlarını Ahırda Bakıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki köylerde yaşayan besiciler, çetin geçen kış mevsimi nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanlarının bakımını ahırda yapıyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi aştığı Ovacık'ta, olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor.

Yağışlarla meraların tamamen beyaz örtüyle kaplandığı ilçedeki besiciler de küçük ve büyükbaş hayvanlarının bakımı için yoğun mesai harcıyor.

Günün erken saatlerinde ahırların yolunu tutan besiciler, ilk olarak hayvanların bakıma alındığı alanları temizliyor.

Bu işlemin ardından besiciler, evlerinin çevresinde yer alan samanlıklarda istifledikleri yonca, saman ve arpa dolu torbaları sırtlarında ahırlara taşıyor.

Mevsimin tüm zorluklarıyla mücadele ediyorlar

Yem bitkileriyle hayvanlarının karnını doyuran besiciler, çok soğuk günlerde ise dışarı çıkaramadıkları keçi, koyun ve ineklerine bidonlarla çeşmeden su taşıyor.

Mevsimin tüm zorluklarıyla mücadele eden besiciler, bazen de keçi sürülerini karlı arazide meşe ormanlarına götürüp beslemeye çalışıyor.

Yaşamlarını geçim kaynakları hayvanlarına adayan besiciler, sattıkları süt ürünlerinden elde ettikleri gelirle ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Hayvan yemlerini karın altından çıkarıp ahırlara taşıyoruz"

Besicilerden Celal Sarıgül, AA muhabirine, çocukluktan beri hayvanlarla iç içe olduğunu söyledi.

Zamanının çoğunu hayvanlarına ayırdığını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Yazın hayvanları meralarda otlatıyorum ve kışa hazırlık için de sonbaharda ot ve saman istifliyorum. Kış aylarında inek, keçi ve koyunlarım doğum yapıyor. Onların bakımını ve dünyaya gelen yavruların annelerinden süt emmesine yardımcı oluyorum. Bazı zamanlarda da hayvan yemlerini karın altından çıkarıp ahırlara taşıyorum."

Şahin Sarıgül de ilçede çetin geçen kış mevsiminin işlerini zorlaştırdığını anlattı.

Sarıgül, bölgedeki meraların tamamen karla kaplandığını dile getirerek, "Hayvanlarımızı kış boyunca içeride besliyoruz. Bazı evlerimizin üzeri çatılı olmadığı için kürekle karları atıyoruz, köy sokaklarındaki yolları temizliyoruz." diye konuştu.

Köyde devamlı organik yağ, süt ve peynir yediklerini vurgulayan Sarıgül ancak durumun şehirde öyle olmadığını, bulunduğu doğal ortamda hayvanlarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini kaydetti.

Geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten Sarıgül, "Hayvanlarımın ihtiyacını karşıladığım zaman çok mutlu oluyorum. Önce ineklerimin karnını doyurup suyunu içiriyorum ondan sonra ise gidip kahvaltımı yapıyorum." ifadelerini kullandı.