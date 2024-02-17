Üye Girişi
Haberler

Tunceli'deki Besiciler, Çetin Kış Koşullarında Hayvanlarını Ahırda Bakıyor

Güncelleme:

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki köylerde yaşayan besiciler, çetin geçen kış mevsimi nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanlarının bakımını ahırda yapıyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi aştığı Ovacık'ta, olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor. Yağışlarla meraların tamamen beyaz örtüyle kaplandığı ilçedeki besiciler de küçük ve büyükbaş hayvanlarının bakımı için yoğun mesai harcıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki köylerde yaşayan besiciler, çetin geçen kış mevsimi nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanlarının bakımını ahırda yapıyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi aştığı Ovacık'ta, olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor.

Yağışlarla meraların tamamen beyaz örtüyle kaplandığı ilçedeki besiciler de küçük ve büyükbaş hayvanlarının bakımı için yoğun mesai harcıyor.

Günün erken saatlerinde ahırların yolunu tutan besiciler, ilk olarak hayvanların bakıma alındığı alanları temizliyor.

Bu işlemin ardından besiciler, evlerinin çevresinde yer alan samanlıklarda istifledikleri yonca, saman ve arpa dolu torbaları sırtlarında ahırlara taşıyor.

Mevsimin tüm zorluklarıyla mücadele ediyorlar

Yem bitkileriyle hayvanlarının karnını doyuran besiciler, çok soğuk günlerde ise dışarı çıkaramadıkları keçi, koyun ve ineklerine bidonlarla çeşmeden su taşıyor.

Mevsimin tüm zorluklarıyla mücadele eden besiciler, bazen de keçi sürülerini karlı arazide meşe ormanlarına götürüp beslemeye çalışıyor.

Yaşamlarını geçim kaynakları hayvanlarına adayan besiciler, sattıkları süt ürünlerinden elde ettikleri gelirle ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Hayvan yemlerini karın altından çıkarıp ahırlara taşıyoruz"

Besicilerden Celal Sarıgül, AA muhabirine, çocukluktan beri hayvanlarla iç içe olduğunu söyledi.

Zamanının çoğunu hayvanlarına ayırdığını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Yazın hayvanları meralarda otlatıyorum ve kışa hazırlık için de sonbaharda ot ve saman istifliyorum. Kış aylarında inek, keçi ve koyunlarım doğum yapıyor. Onların bakımını ve dünyaya gelen yavruların annelerinden süt emmesine yardımcı oluyorum. Bazı zamanlarda da hayvan yemlerini karın altından çıkarıp ahırlara taşıyorum."

Şahin Sarıgül de ilçede çetin geçen kış mevsiminin işlerini zorlaştırdığını anlattı.

Sarıgül, bölgedeki meraların tamamen karla kaplandığını dile getirerek, "Hayvanlarımızı kış boyunca içeride besliyoruz. Bazı evlerimizin üzeri çatılı olmadığı için kürekle karları atıyoruz, köy sokaklarındaki yolları temizliyoruz." diye konuştu.

Köyde devamlı organik yağ, süt ve peynir yediklerini vurgulayan Sarıgül ancak durumun şehirde öyle olmadığını, bulunduğu doğal ortamda hayvanlarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini kaydetti.

Geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten Sarıgül, "Hayvanlarımın ihtiyacını karşıladığım zaman çok mutlu oluyorum. Önce ineklerimin karnını doyurup suyunu içiriyorum ondan sonra ise gidip kahvaltımı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Tunceli Tarım Hava Durumu Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title