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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin Ovacık'ta Seçim Ofisi Açılışını Yaptı

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesinde partisinin seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi ve çeşitli ziyaretlerde bulundu. Şahin, Ovacık halkına yapacakları projeleri anlattı ve destek istedi.

Ak Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesinde partisinin seçim ofisi açılışını yaptı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ovacık'ta seçim ofisi açılışına katılan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nda her ne yapılacaksa birlikte yapacaklarını belirtti.

Bugüne kadar ilçeye yaptıklarının ortada olduğunu aktaran Şahin, "Bundan sonra da yapacaklarımızı anlatarak, Belediye Başkan adayımız Ahmet Şahin'e destek istedik. Ovacık her zaman davasına sahip çıkmış, yine davasına sahip çıkacak, AK Belediyecilik ile yola devam edecektir." ifadesini kullandı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Şahin, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, parti olarak yapacaklarını anlattı.

Ak Parti teşkilatları ile Kaymakamlık, Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğüne giderek çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, daha sonra Ovacık Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Ovacık Spor Lisesini ziyaret etti.

Öte yandan Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ile Eskipazar İlçe Kadın Kolları'nın organizasyonunda Sarı Kale'de, AK Parti Eskipazar Belediye Başkan adayı Serkan Civa öncülüğünde kadınlara yönelik uygulamaya alacakları projeleri anlattı.

Şahin'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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