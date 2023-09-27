Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ilçesini ziyaret etti

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Tekbıyıkoğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile ilk olarak Hükümet Konağını ziyaret etti.

Bina girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Tekbıyıkoğlu, daha sonra Kaymakam İsmail Erdoğan ve kurum müdürlerinden ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçe Cumhuriyet Savcılığını ve İlçe Emniyet Amirliğini de ziyaret eden Tekbıyıkoğlu, inşaatları devam eden özel hareket ve öğretmenevi hizmet binalarını inceledi.

Tekbıyıkoğlu, kayak merkezi ve gençlik merkezi ziyaretinin ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na geçti.

Burada tören mangasınca karşılanan Vali Tekbıyıkoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Mehmetçik ile bir araya geldi.