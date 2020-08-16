Son dakika haber... Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerindeki selden en fazla zararı çay bahçeleri gördü
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Son dakika haber... Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerindeki selden en fazla zararı çay bahçeleri gördü

Son dakika haberi: Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel ve heyelanlarda en fazla zararı tıpkı Rize'de olduğu gibi çay bahçeleri gördü.

Son dakika haber... Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerindeki selden en fazla zararı çay bahçeleri gördü
16.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:06

Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel ve heyelanlarda en fazla zararı tıpkı Rize'de olduğu gibi çay bahçeleri gördü. Yüzlerce dönüm çay bahçesi heyelana maruz kalırken, yamaçtaki arazilerde büyük kopmalar meydana geldi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan aşırı yağışlar, sel ve heyelanları da beraberinde getirdi. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen, Pazar ve merkez ilçeye bağlı köylerinde tarım arazileri ve çay bahçeleri sel ve heyelanlardan büyük zarar görürken, aynı manzara önceki gün Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde de yaşandı.

Yüzlerce dönüm çay bahçesi heyelana maruz kalırken, yamaçtaki çay bahçelerinde büyük yarıklar ve kopmalar meydana geldi. Ayrıca çok sayıda köy yolu heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı 22 köy ve mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yaşanan sel ve heyelanlarda ticari işletmeler de zarar görürken, Of ilçesi Dumlusu mahalesinde yol kenarında bulunan beton şantiyesi afette en büyük hasarı gören yer oldu. İşletme sahibi İrfan Öztürk, 20 yıldır kurulu bulunan tesislerinin ilk kez böyle bir afete maruz kaldığını belirterek "Aşırı derecede yağmur ve heyelan oldu. Şantiyemizde büyük zarar meydana geldi. Araçlarımız makinelerimiz büyük zarar gördü. 20 yıldır kurulu bir işletmeydi. İlk kez böyle bir felaket gördük. Afet hiç tahmin etmediğimiz bir yerden geldi. Şantiyede kimsenin olmaması can kaybını önledi. Maddi zararımız çok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Öte yandan önceki gün yaşanan sel ve heyelanda zaman zaman trafiğe kapanan turizm merkezi Uzungöl'ün de ulaşımının sağlandığı Of-Çaykara karayolunda toprak temizleme çalışmaları sürerken, yol tek şeritten trafiğe açık tutulmaya çalışılıyor.

(Ozan Köse-Bekir Koca/İHA)

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Kaynak: İHA

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