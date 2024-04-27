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Trabzon'da Model Fabrika Kurulması İçin İncelemeler Yapıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyeti, Trabzon'da model fabrika kurulması çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından önerilen mekanlar incelendi ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon'da model fabrika kurulması çalışmaları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyeti incelemelerde bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar ve beraberindeki heyet, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile TTSO Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde model fabrika kurulması için önerilen mekanları inceledi.

Heyet üyeleri ile TTSO Başkanı Erkut Çelebi, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak ve diğer ilgililerin yer aldığı incelemenin ardından Vali Yardımcısı Ali Yılmaz'ın katılımıyla KTÜ Rektörlüğünde değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.

Açıklamada, TTSO Başkanı Çelebi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Model fabrika gelişmek isteyen firmalar için önemli bir fırsat yaratacaktır. Gerçek üretim hatlarındaki eğitimler verimliliği dolayısıyla katma değeri artıracaktır. Bakanlık heyetimiz önerilen iki yerde incelemelerde bulundu ve değerlendirmesini yapacak. TTSO tarafından Teknokent alanı içinde inşa edilen Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin en alt katındaki bölüm de uygun yerler arasında. İş dünyası olarak beklentimiz model fabrikanın iş dünyası tarafından verimli olarak kullanılabilmesidir."

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Kaynak: AA / Ekonomi

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