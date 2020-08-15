Son dakika haber! Samsun'da koronavirüse karşı yeni tedbirler
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Son dakika haber! Samsun'da koronavirüse karşı yeni tedbirler

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğün ve evde izolasyon konularında bir dizi ek tedbirlerin alındığı bildirildi.

Son dakika haber! Samsun'da koronavirüse karşı yeni tedbirler
15.08.2020 21:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:09

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğün ve evde izolasyon konularında bir dizi ek tedbirlerin alındığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında, düğünler için ek tedbirler alındığı, öte yandan test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin sıkı takip edileceği belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için, erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı, alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girildiği anımsatılan açıklamada, bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerinin ön plana çıktığı vurgulandı.

Evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilmesine, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon koşullarına uymaları için elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbirin alınması suretiyle kendilerini izole etmelerinin kesin olarak sağlanması. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Samsun İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bu ekipte görev alacak kişilerin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kolluk birimleri personeli, okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerinden oluşabileceği belirtildi.

Öten yandan, kentte düzenlenecek düğün törenlerinde de vaka artış hızını kontrol altına almak ve yeni vakaları engellemek amacıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde gerçekleştirilecek tüm düğün törenleri için, düğün tarihinden bir hafta önce düğünün gerçekleştirileceği bölgenin kolluk kuvvetlerine başvuru yapılması. Gerçekleştirilecek düğün törenleri için başvuruda bulunan düğün sahiplerine ilgili kolluk tarafından gerekli taahhütnamenin fiziksel mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyma ve silah atılmaması gibi tebliğ edilerek tebellüğ belgesinin kontrole gelen görevlilere gösterilmek üzere düğün sahibine verilmesi. Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmaması."

Açıklamada, yapılan bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğü ve düğünlerde alınan kuralları ihlal ettiği tespit edilenler hakkında ilgili maddeler gereği idari para cezası başta olmak üzere, aykırılık durumuna göre işlem yapılmasına karar verildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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