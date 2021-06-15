Son dakika haber: Polis memurunu telsizle darp eden sanık ilk kez duruşmaya katıldı
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Son dakika haber: Polis memurunu telsizle darp eden sanık ilk kez duruşmaya katıldı

Son dakika haber: Polis memurunu telsizle darp eden sanık ilk kez duruşmaya katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de polis memurunu kaymakamlık binası önünde elinden aldığı telsizle dakikalarca darp eden sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de polis memurunu kaymakamlık binası önünde elinden aldığı telsizle dakikalarca darp eden sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, hakkında mahkemeye zorla getirme kararı bulunan sanık Kadir B., taraf avukatları ve darp edilen polis memuru Ali Ü.'nün yakınları hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Kadir B., aşırı alkollü olması nedeniyle olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını savunarak, "Net olarak hatırladığım bir şey yok. Aşırı alkollüydüm ve telefonda husumetli olduğum kişilerle konuşuyordum. Olaylara dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayı daha sonra medyadan öğrendim. Mahkeme huzurunda müştekilerden özür dilemek istiyorum. Olayda telsiz ve kaymakamlık aracında meydana gelen zararı da karşılamak istiyorum. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

"Olay yerine gelen ekip biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi"

Olayın gerçekleştiği Tepebaşı İlçe Kaymakamlığı yakınlarında bir restoranda çalıştığını belirten görgü tanığı Akif B., "Kaymakamlık binasının önünden sesler duydum. Oraya gittim ve 2 kişinin boğuştuğunu gördüm. Oradaki güvenlik görevlisi Numan U.'ya haber verdim. Güvenlik müdahale etmeye çalıştı ve sonrasında Kadir B. güvenlikle boğuşmaya başladı. Kadir B.'nin elinde telsiz olduğunu gördüm. 155'i aradıktan sonra olay yerine gelen ekip, Kadir B.'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi" dedi.

Tutuksuz yargılamaya devam kararı

Müşteki polis memuru Ali Ü.'nün avukatı, sanık hakkında bulunan adli kontrol şartının kaldırılması ve sanığın tutuklu olarak yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kadir B.'nin tutuksuz yargılanmasına ve hakkında bulunan adli kontrol kararının devamına hükmederek, duruşmayı 5 Ekim tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru A.Ü., 2019 yılının Temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan K.B.'yi uyardı. İkili arasında çıkan tartışmada K.B., polis memuruna saldırdı. Saldırgan, bayılarak yere düşen polis memuru A.Ü.'nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu. 2019 yılının temmuz ayında sabah 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi N.U. müdahale ettiği saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, K.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Ağır yaralanan polis memuru A.Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber: Polis memurunu telsizle darp eden sanık ilk kez duruşmaya katıldı
Son dakika haber: Polis memurunu telsizle darp eden sanık ilk kez duruşmaya katıldı
Son dakika haber: Polis memurunu telsizle darp eden sanık ilk kez duruşmaya katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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