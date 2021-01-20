Muş'ta, yaşlı ve engellilere aşı uygulaması
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Muş'ta, yaşlı ve engellilere aşı uygulaması

20.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:12
Muş'ta, yaşlı ve engellilere aşı uygulaması

MUŞ'ta, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bakımlarından sorumlu olanlar ve 90 yaş üzeri kişilere yönelik Covid-19 aşı uygulaması sürüyor.

MUŞ'ta, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bakımlarından sorumlu olanlar ve 90 yaş üzeri kişilere yönelik Covid-19 aşı uygulaması sürüyor. Dr. Muhammed Sena Asan, "Bizim işimizi kolaylaştırmasını umuyoruz. Gerçekten yoğun bir süreçten geçtik" dedi. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca analizleri tamamlandıktan sonra 'Acil Kullanım Onayı' verilen Çin menşeli Covid-19 aşısı, Muş'ta sağlık çalışanlarının ardından yaşlı ve engelli bireylere dün uygulanmaya başlandı. Kentteki özel engelli ve bakım merkezinde kalan 40 zihinsel, ruhsal ve bedensel engelli ile 29 kişilik personelin ilk doz aşıları yapıldı. Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık çalışanları, aşı uygulamasından isimlerini belirledikleri yaşlı ve engellilere ilk doz aşılarını bakım merkezi görevlilerinin yardımıyla yaptı.

'YOĞUN BİR SÜREÇTEN GEÇTİK'Sağlık çalışanlarına uygulanan birinci aşama aşı uygulamalarını bitirdiklerini anlatan Dr. Muhammed Sena Asan, "Engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde kalan ve burada çalışan personellerin aşılamaları başladı. Muş'ta engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde çalışıyoruz. Aşılama işlemlerine devam ediyoruz" diye konuştu.

Aşılama sürecinin sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracağını anlatan Asan, "Bu aşılama sürecinin devletimize, milletimize fayda ve hayır getirmesini diliyoruz. Bizim işimizi çok kolaylaştıracak bir süreç olmasını umuyoruz. Gerçekten yoğun bir süreçten geçtik. Aşılanmaların da tamamlanmasıyla birlikte daha rahat günlere ulaşacağımızı umuyorum" dedi.


Muş'ta, yaşlı ve engellilere aşı uygulaması
Muş'ta, yaşlı ve engellilere aşı uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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