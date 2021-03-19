Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınların yurt dışından para karşılığı fuhuş yapmak için Türkiye'ye getirildiğini tespit etti.

Ekiplerin 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu S.S. ile B.Ö, A.U. ve F.D. "örgütlü olarak fuhuş, fuhşa teşvik ve yer temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın zanlı S.S. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin fuhşa zorladıkları öne sürülen yabancı uyruklu 13 kadının ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün