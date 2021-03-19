Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

19.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:39

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınların yurt dışından para karşılığı fuhuş yapmak için Türkiye'ye getirildiğini tespit etti.

Ekiplerin 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu S.S. ile B.Ö, A.U. ve F.D. "örgütlü olarak fuhuş, fuhşa teşvik ve yer temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın zanlı S.S. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin fuhşa zorladıkları öne sürülen yabancı uyruklu 13 kadının ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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