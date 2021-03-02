Son dakika haber | FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmalarında 68 gözaltı kararı
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Son dakika haber | FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmalarında 68 gözaltı kararı

02.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:29
Son dakika haber | FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmalarında 68 gözaltı kararı

Son dakika haberi... ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 1'i albay toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 1'i albay toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 1'i albay, 4'ü binbaşı, 2'si yüzbaşı, 3'ü üsteğmen ve 2 astsubay olmak üzere 12'si aktif görevde toplam 24 şüphelinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla FETÖ'nin sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

44 MAHREM İMAM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 44 mahrem imam belirlendi. 20'si kamu kurum ve kuruşlarından ihraç edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 26 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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