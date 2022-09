Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Yücel'den sanal evren uyarısı "İnternete bağlı her cihaz siber güvenlik açısından bir risktir" "Bu tür cihazları kullandığınız ortamlara dikkat edin" Sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanımında ve sanal evrendeki etkileşimlerde kullanıcıların bilinçli hareket...

ANKARA - Sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanımında ve sanal evrendeki etkileşimlerde kullanıcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Taha Yücel, "Nasıl evinizde yatak odasına tanımadığınız, bilmediğiniz insanları almıyorsanız, bu tür cihazları kullandığınız ortamların da aynı şekilde mahrem ortamlarınız olmamasına dikkat etmeniz gerekir" dedi.

15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 19-20 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek. Türkiye'de bilgi güvenliği ve kriptografi alanlarından çeşitli alt disiplinlerden araştırmacıları ve bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan konferansta aynı zamanda, hazırlanan çarpıcı raporların da sunumları yer alacak. Konferans hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Taha Yücel, "Bu konferans uluslararası niteliğe haiz bir konferans. Bu sene 15'incsi yapılıyor. Bu seneki temamız ışığında, sanal gerçeklik çerçevesinde siber güvenliği tartışacağız. Bununla ilgili çok değerli konuşmacılarımız ve sunumlarımız olacak. İkinci gün de akademik bildiriler yayınlanacak. Bu akademik bildiriler aynı zamanda IEEE destekli bir konferans olduğu için uluslararası Science Citation Index'e de giren ve akademik değer taşıyan bildiriler. Ondan dolayı çok önemli bir konferans ve bu anlamda Türkiye'deki tek konferans" ifadelerini kullandı.

"Sanal gerçeklik artık hepimizin bir bakıma tanıştığı ver bir yönüyle de etkilendiği bir ortam"

19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nın bu seneki temasının sanal gerçeklik ortamında bilgi güvenliği ve siber güvenliğin korunması konuları olduğunu belirten Yücel, "Biliyorsunuz sanal gerçeklik artık hepimizin bir bakıma tanıştığı ver bir yönüyle de etkilendiği bir ortam. Bir bakıma metaverse dediğimiz ve bir süredir de ticari anlamda da öne çıkmış bir ortam. Bunun çeşitli belki riskleri ve sakıncaları var. Belki o yönü ile tartışılması gereken yönleri var. Siber güvenlik açısından oluşturduğu tehditler ve fırsatlar var. Bunu enine boyuna değerli katılımcılar ve akademisyenlerle tartışalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İnternete bağlı her cihaz, aynı zamanda siber güvenlik açısından bir risktir"

Sanal gerçeklik evreninde, gerçekte korunan mahremin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken, Yücel, sanal gerçeklik gözlüklerinin üzerinde bulunan kamera sisteminin bulunduğu alanı da taradığını söyledi. Kullanıcıların bu ortamlarda bilinçli hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Yücel şunları kaydetti:

"Her ortam yani bir bakıma internete bağlı her cihaz, aynı zamanda siber güvenlik açısından bir risktir. Yani bağlantı kurdukça ve bağlantı yaygınlaştıkça ki; 5G ve ötesinde de nesnelerin interneti de aynı kavramdır. Bunlar gelecekte tabi ki büyük avantajlar sağlıyor. Yani 5G ile birlikte artık fabrikalarda pek çok cihaz birbirleri ile haberleşiyor, üretim çok daha verimli hale geliyor, akıllı evler ortaya çıkıyor. Hareketli ortamlarda belki araçlar birbirleri ile haberleşiyor, otonom araçlar devreye giriyor. Bunların hepsi bağlantı sayesinde oluyor. Tabi bu bağlantıların kırıldığını, olumsuz etkilendiğini, hacklendiğini veya bir şekilde kötü kullanıcılar tarafından ele geçirildiğini düşünürseniz, ciddi bir tehdit de oluşturabilir. Aynı şekilde savunma sanayii alanına da bakarsak siber güvenlik ve metaverse ortamında pek çok uygulamalar var ve aynı zaman da bunların ciddi bir şekilde de korunması gerekiyor. Bizim buralarda ele almamız gereken en önemli konu, bir kere güvenlik açıkları nerelerde oluşuyor biz bunlara bakacağız. Şu an gözlüklü bir sanal gerçeklik ortamındayız. Belki ileride daha farklı ortamlar da oluşacak, holografi ve benzeri konumlarda. Aslında o taktığınız metaverse gözlüğü aynı zamanda ortamı algılayan bir kamera taşıyor. İnsanlar daha önce bilgisayarlarının kamerasını kapatarak kullanırlardı. Burada öyle bir lüksünüz yok. Çünkü onu kapattığınız zaman cihaz çalışmıyor. Yani belki de en mahrem ortamınızı gözlemleyebiliyor. Onun için burada prensip şu olmalı; nasıl evinizde yatak odasına tanımadığınız, bilmediğiniz insanları almıyorsanız, bu tür cihazları kullandığınız ortamların da aynı şekilde mahrem ortamların olmamasına dikkat etmeniz gerekir.