Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

KONYA Konya merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 4 kişiye yönelik Konya merkezli 2 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.