Erzurum'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon, FETÖ'nün emniyet ile askeri mahrem ve sivil yapılanmasına yönelik yapıldı. Tutuklanan şüphelilerden biri kamuda öğretmenlik yapıyordu.