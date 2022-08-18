Son dakika haber... Erzincan'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu haklarında aranma kaydı bulunan 2 FETÖ şüphelisinin, "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evinde saklandıklarını tespit etti.

Operasyonda örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde İstanbul polis okullarından sorumlu sözde imam olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.E.T. ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü ayrıca Ceza İnfaz Kurumu memurlarına sözde imamlık yaptığı belirlenen M.S.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.