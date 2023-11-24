Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 3 şüpheli ile birlikte toplamda 9 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda FETÖ terör örgütü ile bağlantılı 98 kişi tespit edildi.

Konya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

KONYA - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ askeri mahrem soruşturması kapsamında 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılırken, 3 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli şahısların vermiş oldukları bilgiler neticesinde FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olan 98 kişi tespit edilirken, bu şahıslardan 39'unun örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi.