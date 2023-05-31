FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri komutanlıklarına mensup kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Açıklamada, 1 astsubay, 1 polis memuru, ihraç edilen 4 eski askeri personel, 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ve mahrem imam olduğuna dair beyanları bulunan toplam 13 kişi hakkında yakalama kararı verildiği belirtildi. Açılan soruşturmaya yönelik bugün İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.