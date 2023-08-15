Rus Büyükelçisi Karlov'un suikastında firari FETÖ üyesi gözaltına alındı

Ankara'da 7 yıl önce öldürülen Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastında tetiği çeken teröristin örgüt içindeki mahrem sorumlusunun eşi İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin örgütle ilişkili olduğu ve hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Ankara'da 7 yıl önce öldürülen Rus Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a yönelik suikastta tetiği çeken terör örgütü FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Şahin S.'nin yine örgüt üyeliğinden firari durumdaki eşi A.S. İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilerek yakalanması için çalışma yeni bir çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 2016 yılında Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında açıklama yapan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyerek öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki mahrem imamı Ş.S.'nin yine örgüt üyeliğinden firari durumdaki eşi A.S.'nin Beylikdüzü'nde olduğunu belirledi.

A.S.'nin kaldığı tahmin edilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, geçen pazar günü, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.S. gözaltına alındı. A.S. hakkında yapılan sorgulamada "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

A.S.'nin ByLock veri kaydının da bulunduğu, daha önce örgütle ilişkili olduğu gerekçesiyle kapanan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu, 1 SIM kartı aparatı, 2 SIM kartı, 1 hafıza kartı ele geçirildi. A.S. işlemler için emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin davanın görülmesine, 8 Ocak 2019'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı.

İlk savunmaların ardından 5 Mart 2020'de savcı, esas hakkında mütalaasını sunmuştu. Mahkeme, 9 Mart 2021'de dosyayı karara bağlayarak, suikastı gerçekleştiren ve olay yerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" sanık Şahin S. ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu belirlenen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör amaçlı kasten öldürmeye yardım" suçundan da 15'er yıl hapse mahküm edilmişti.

Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül, aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel ise 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmıştı.