Konya'da FETÖ/PDY Operasyonu: 10 Gözaltı

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 15 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 15 kişiye yönelik Konya merkezli 5 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KONYA