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Son Dakika | Başkentte firari FETÖ mensuplarına operasyon: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Başkentte firari FETÖ mensuplarına operasyon: 13 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Cezası kesinleşmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmasını sağlayıp, firari örgüt mensupları üzerinden de faaliyetlerini sürdürmeye çalışan ve haklarında aranma kararı olan FETÖ mensuplarına yönelik Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13...

Cezası kesinleşmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmasını sağlayıp, firari örgüt mensupları üzerinden de faaliyetlerini sürdürmeye çalışan ve haklarında aranma kararı olan FETÖ mensuplarına yönelik Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbarat Birimi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerine devam etmeye çalışan ve cezası kesinleşmiş diğer firari örgüt mensuplarını kanuna aykırı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 13 şüpheliyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerin tamamını yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerinin hepsinin haklarında aranma kararı bulunduğu, 3'ünün cezasının kesinleştiği, 4'ünün mahrem yapılanmada yönetici olarak faaliyet gösterdiği, 2'sinin mahrem yapılarda yer aldığı ve diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmalarda sorumlu olarak görev aldıkları öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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