Adana 3. sayfa haberleri | Adana'da FETÖ operasyonu

Adana'da FETÖ soruşturması çerçevesinde 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ'ye yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti operasyon yaptı. Savcılığın gözaltı kararı verdiği 10 zanlıyı yakalamak için yapılan operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların örgütün gizli haberleşme programı olan bylock kullandığı, aralarında aktif astsubay, emekli subay, öğretmen, 'mahrem imam', 'öğrenci abisi' olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlıların örgüt içerisinde sohbet toplantılarına katıldıkları, kod isim kullandıkları, örgütün mahrem yapısında çeşitli görevler aldıkları ve mahrem şahıslarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlardan ardışık olarak aranmaları olduğu ve örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya isimli bankada hesap artırımında bulundukları öne sürüldü. Gözaltına alınan şahıslar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA