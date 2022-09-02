Son dakika haber! Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda mahrem sorumlularla irtibatta olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda mahrem sorumlularla irtibatta olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen mahrem sorumlularla örgütsel irtibatı bulunan 10 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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