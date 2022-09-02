Son dakika haber! Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Son dakika gelişmesine göre Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda mahrem sorumlularla irtibatta olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı.
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda mahrem sorumlularla irtibatta olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen mahrem sorumlularla örgütsel irtibatı bulunan 10 şüpheli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
(İHA)