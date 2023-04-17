Askeri yapılanmada Baylock kullanan üye tutuklandı

Denizli'de askeri mahrem yapılanmasında Baylock kullanmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi tutuklandı.

Denizli'de son bir hafta içinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan askeri mahrem yapılanması içerisinde Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. İşlemleri için adli makamlara sevk edilen üye tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ