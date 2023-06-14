Mersin'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

MERSİN - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak yürüttükleri çalışmalarda FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisindeki şahısları tek tek tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların, terör örgütünün kamu kurum ve kuruluşlarına sızma stratejisi doğrultusunda faaliyetlerde bulunan ve halihazırda kamu görevlisi olan, örgütün kripto haberleşme programını ByLock'u kullanan, müzahir dernekte yönetici konumunda bulunup dernek aracılığı ile örgüte finansman sağlayan, askeri mahrem yapılanmada örgüt mensuplarının TSK'ya sızma faaliyetlerini yürüten, örgütün öğrenci yapılanmalarında yer alıp örgütün yurtlarında ve evlerinde örgüte eleman devşirmek üzere faaliyetler bulunan, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine müzahir bankaya para yatıran, banka hesap hareketlerinin incelenmesi neticesinde örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve örgüt tarafından finansman sağlandığı belirlendi. Ayrıca şahıslardan bazılarının ankesörlü/büfe telefonlardan ardışık/tekil aranan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırılması maksadıyla aday numarası üzerinden kodlama yapılarak askeri okulu kazandığı tespit edildi. 28 şahsı belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 28 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 hard disk ile 152 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon çerçevesinde 5 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.