Son dakika haber: Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberlerine göre Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kırsal bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kırsal bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Laçin Mahallesi'nde 7 evde 18 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya karar verildi.
Uygulamanın başlatıldığı mahallenin girişlerinde jandarma ekiplerince önlem alındı.
Mahalle sakinlerinin bu süreçte ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar