Son dakika haber: Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kırsal bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.