Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 3 kişiyi yakaladı.

Ekipler, zanlılarla bağlantılı 27 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 351 gram afyon sakızı, 580 gram metamfetamin, 77 gram eroin, 934 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, tabanca ve bir mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 195 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek