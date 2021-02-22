Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 3 kişiyi yakaladı.
Ekipler, zanlılarla bağlantılı 27 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 351 gram afyon sakızı, 580 gram metamfetamin, 77 gram eroin, 934 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, tabanca ve bir mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 195 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek