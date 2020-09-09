Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
09.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:14

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Sayın Şinzo Abe'ye geçmiş olsun dileklerini iletmiş, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulunmuştur. Sayın Şinzo Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Sayın Cumhurbaşkanımız, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etmiştir. Görüşmede, Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılık yinelenmiş, bu yönde atılacak somut adımlar ele alınmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

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