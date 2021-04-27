Son dakika haber! Çad'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Çad'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber! Çad'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun 19 Nisan'da cephede ayrılıkçıların saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) yönetimi devraldığı Çad'da Fransa ve AGK karşıtı gösterilerde 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun 19 Nisan'da cephede ayrılıkçıların saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) yönetimi devraldığı Çad'da Fransa ve AGK karşıtı gösterilerde 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ordunun iktidarı ele geçirmesine karşı çıkan muhalefetin ve bazı sivil toplum örgütlerinin barışçıl gösteri çağrısına karşılık olarak başkent Encemine'nin farklı bölgelerinde sokağa çıkan protestocular lastikler yakarak yolları kapattı, "Deby rejimine destek verdiği" gerekçesiyle Fransa'ya ait bazı iş yerlerine saldırdı.

Eylemciler, "Askeri Geçiş Konseyine hayır, Fransa'ya hayır, Fransa iç işlerimize karışma" yazılı pankartlar taşıdı.

Polis uyarı ateşi açtı, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Muhalif kaynaklara göre, gösterilerde ikisi başkent biri Moundou kentinde olmak üzere 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

Bazı muhalifler, yaşananları askeri darbe olarak tanımlamış ve destekçilerini sivil ve demokratik sürece bir an önce geçilmesi için sokağa çağırmıştı.

68 yaşındaki Itno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby 20 Nisan'da AGK'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey dün de eski başbakanlardan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

AGK, dün kargaşaya yol açabilecek, kamu düzenine aykırı gösteri ve eylemlerin yasaklandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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