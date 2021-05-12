Son dakika haber! Artvin'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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Son dakika haber! Artvin'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Son dakika haber! Artvin'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Artvin'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Artvin'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Artvin Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programa, şehit aileleri ve gaziler, Vali Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Merve Yavuzdemir, bazı daire amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vali Doruk ve beraberindekiler, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirilen ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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