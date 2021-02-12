Son dakika haber! Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
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Son dakika haber! Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

12.02.2021 09:48 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:55
Son dakika haber! Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika habere göre FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten meslekten ihraç 25 eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten meslekten ihraç 25 eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1'i 1'inci sınıf, 2'si 3'üncü sınıf emniyet müdürü, 2'si emniyet amiri, 3'ü komiser, 5'i komiser yardımcısı, 12'si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içinde yer aldığı belirlenen şüphelilerden 16'sı, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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