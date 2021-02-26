12 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

12 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti

26.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:42

Adana'da, ileride polis olmayı düşünen 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin isteği üzerine bir günlüğüne hayaline kavuştu.

Adana'da, ileride polis olmayı düşünen 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin isteği üzerine bir günlüğüne hayaline kavuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliğine başvuran Nuriye Tosun, 4 yıl önce annesi cezaevine girdiği için kendisiyle yaşayan torunu Tuğba Tosun'un ileride polis

olma hayali kurduğunu anlattı.

Ekipler, Nuriye Tosun'un Dervişiye Mahallesi'ndeki evine giderek Tuğba'yı ziyaret etti.

Bir süre sohbet ettikleri Tuğba'ya İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin gönderdiği hediyeleri veren ekipler, çocuğun polis olma hayalini de bir günlüğüne gerçekleştirdi.

Polis üniforması giydirilen Tuğba, ekip aracıyla ilçede bir süre gezdirildi.

12 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti
12 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti
12 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti
12 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Maltepe Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:42:37. #1.14#
title