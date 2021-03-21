Son dakika... Gökçeada'da Kovid-19 salgını nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
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Son dakika... Gökçeada'da Kovid-19 salgını nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

21.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:20
Son dakika... Gökçeada'da Kovid-19 salgını nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bazı okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bazı okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat Doğan başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Kovid-19 vakası ve temaslıların tespit edilmesinden dolayı Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Özel Zeytinli Rum İlkokulu, Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Lisesinde salgının yayılımını önlemek amacıyla yüz yüze eğitime 29 Mart'a kadar ara verilmesi, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Atatürk Anadolu Lisesindeki bütün öğrenci ve öğretmenlerin, Cumhuriyet İlkokulunda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki öğrencilerin tamamı ile bu sınıfta derslere giren tüm öğretmenlerin 10 gün karantinada kalmalarına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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