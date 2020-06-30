Son dakika genel: Bakan Çavuşoğlu: " Fransa bir darbeciyi destekliyor" Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: " Fransa bir darbeciyi destekliyor" "Fransa Libyada sadece kendi çıkarları için bulunuyor" " NATO bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor, diğer taraftan;

Bakan Çavuşoğlu: " Fransa bir darbeciyi destekliyor"

"Fransa Libyada sadece kendi çıkarları için bulunuyor"

" NATO bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor, diğer taraftan; NATO müttefiki Fransa Rusya'nın oradaki mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor"

"Biz Ruslarla şuanda karşı tarafta görünüyor olsak da ateşkes için çalışıyoruz, oradaki durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Fransa bir darbeciyi destekliyor, bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf anlaşmalar çerçevesinde. Peki Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır sorduğunuz zamanda Hafter' silah vermediğini destek vermediğini söylüyor ama tüm gerçekler, raporlar ortada. Dolayısıyla hangisi daha tehlikeli. Kimin oradaki mevcudiyeti daha riskli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın tutumunu eleştirerek, " Fransa bir darbeciyi destekliyor, bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf anlaşmalar çerçevesinde. Peki Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır sorduğunuz zamanda Hafter' silah vermediğini destek vermediğini söylüyor ama tüm gerçekler, raporlar ortada. Dolayısıyla hangisi daha tehlikeli. Kimin oradaki mevcudiyeti daha riskli. Fransa'nın. AB üyesi bir çok ülke de bundan rahatsız. Pandemi sonrası AB fonlarını almak istiyorlar tabiki ihtiyaçları var alacaklar ama bundan dolayı seslerini çıkaramıyor" diye konuştu.

"Biz Ruslarla şuanda karşı tarafta görünüyor olsak da ateşkes için çalışıyoruz"

NATO içinde de bir tartışmanın olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu," NATO bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor. Diğer taraftan; NATO müttefiki Fransa Rusya'nın oradaki mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor. Biz Ruslarla şuanda karşı tarafta görünüyor olsakta ateşkes için çalışıyoruz. Oradaki durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Yeni bir ateşkes anlaşması olur mu? Nasıl olacak diye Suriye'de yaptığımız gibi oturup konuşuyoruz. Bazen farklı taraflarda olmak avantaj ama tüm bunları yapıcı bir şekilde yapıyoruz. Macron ve Macron'un yönettiği, veya yönetemediği Fransa şuanda bir sömürgeci anlayışla geçmişte tüm Afrika'yı istikrarsızlığa kavuşturduğu gibi 2011' de Libya'yı bombalayıp terk ettiği gibi şimdide yıkıcı bir anlayışla Libya'da sadece kendi çıkarları ve emelleri için bulunuyor . Dolayısıyla esas sorgulanması, eleştirilmesi gereken Fransa'nın ama özellikle Macron'un tutumu ve politikalarıdır. Önce dürüst olsunlar, şeffaf olsunlar ondan sonra Türkiye'yi eleştirsinler. Türkiye'ye bu şekilde saldırmanın iç siyasetle de Macron'a bir faydası olmadığını kendisi de gördü. Umarım bundan da ders alır" dedi.

Kaynak: İHA