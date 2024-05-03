Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde Gazze'ye destek eylemleri nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde Gazze'ye destek eylemleri nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri, Fransa'da da devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki ülkenin en prestijli üniversitelerinden kabul edilen Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde (Sciences Po) yaşanan protestoların ardından eğitime bir gün ara verildi. Fransız üniversitelerindeki eylemlerin merkezi haline gelen okulda bugün eğitim verilmeyecek. Üniversite yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Fransız basınında yer alan haberlere göre yönetim tarafından personele evden çalışma talimatı verildi.

Öğrencilerden açlık grevi

Filistin yanlısı öğrencilerden oluşan üniversite komitesi, dün okulda "barışçıl oturma eylemi" yapılacağını duyurmuş, 6 öğrencinin "Filistinlilere dayanışma amacıyla" açlık grevine başladığını açıklamıştı. Komite üyesi bir öğrenci yaptığı açıklamada, açlık grevlerinin üniversite yönetim kurulu İsrail üniversiteleriyle ilişkilerini gözden geçirmeyi kabul edene kadar devam edeceğini söyledi. Üniversitenin yönetici vekili Jean Basseres ise, dün öğrenci temsilcileri ile yapılan görüşmede bu talebi reddettiğini belirtmişti.

Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau dün yaptığı açıklamada, üniversite yönetimine "düzeni sağlama" çağrısında bulunarak, gerekirse polisin müdahale etmesi talimatını verdi.

Gösteriler yayılıyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan Filistin yanlısı protestolar, dünya genelindeki üniversitelere yayılmıştı. Fransa, Kanada ve son olarak Meksika'daki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri başlamıştı. Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde 26 Nisan'da Filistin'e destek gösterisi için bir araya gelen öğrenciler, kampüsteki bir binaya girişleri engelleyerek, sivillere yönelik saldırıları protesto etmiş, dersler online yapılmıştı.

İsrail ve ABD'den sonra dünyanın en büyük Yahudi nüfusuna sahip Fransa, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük Müslüman topluluğuna da ev sahipliği yapıyor. - PARİS