Üye Girişi
Haberler

Paris'te Gazze eylemlerinin yapıldığı üniversitede eğitime ara verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'teki Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde Gazze'ye destek eylemleri nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Üniversite yönetimi, protestoların ardından eğitimi durdurma kararı aldı ve personele evden çalışma talimatı verildi.

- Paris'te Gazze eylemlerinin yapıldığı üniversitede eğitime ara verildi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde Gazze'ye destek eylemleri nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri, Fransa'da da devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki ülkenin en prestijli üniversitelerinden kabul edilen Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde (Sciences Po) yaşanan protestoların ardından eğitime bir gün ara verildi. Fransız üniversitelerindeki eylemlerin merkezi haline gelen okulda bugün eğitim verilmeyecek. Üniversite yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Fransız basınında yer alan haberlere göre yönetim tarafından personele evden çalışma talimatı verildi. Kampüsün bulunduğu sokak polis tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı.

Öğrencilerden açlık grevi

Filistin yanlısı öğrencilerden oluşan üniversite komitesi, dün okulda "barışçıl oturma eylemi" yapılacağını duyurmuş, 6 öğrencinin "Filistinlilere dayanışma amacıyla" açlık grevine başladığını açıklamıştı. Komite üyesi bir öğrenci yaptığı açıklamada, açlık grevlerinin üniversite yönetim kurulu İsrail üniversiteleriyle ilişkilerini gözden geçirmeyi kabul edene kadar devam edeceğini söyledi. Üniversitenin yönetici vekili Jean Basseres ise, dün öğrenci temsilcileri ile yapılan görüşmede bu talebi reddettiğini belirtmişti.

Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau dün yaptığı açıklamada, üniversite yönetimine "düzeni sağlama" çağrısında bulunarak, gerekirse polisin müdahale etmesi talimatını verdi.

Gösteriler yayılıyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan Filistin yanlısı protestolar, dünya genelindeki üniversitelere yayılmıştı. Fransa, Kanada ve son olarak Meksika'daki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri başlamıştı. Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde 26 Nisan'da Filistin'e destek gösterisi için bir araya gelen öğrenciler, kampüsteki bir binaya girişleri engelleyerek, sivillere yönelik saldırıları protesto etmiş, dersler online yapılmıştı.

İsrail ve ABD'den sonra dünyanın en büyük Yahudi nüfusuna sahip Fransa, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük Müslüman topluluğuna da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası Orta Doğu Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Kara Ağaç Destanı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 3 Mayıs Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 3 Mayıs Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Güneşten korunmak neden önemli? Güneş kremi kullanmazsak ne olur? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! En sevilmeyen burç hangi burç? En kötü burçlar hangileri? Kızılcık Şerbeti 61. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 3 Mayıs Yalı Çapkını 68. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! En etkili manipülasyon taktiği: Mağduru oynamak ne demek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title