Paris'teki mülteci kampı olimpiyatlar öncesi tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te Saint-Gervais Kilisesi ve Hotel de Ville de Paris arasında kurulan çoğunluğu reşit olmayan mültecilerin kaldığı ve 80'den fazla çadırın bulunduğu kamp Temmuz ayında başlayacak olimpiyatlar öncesi bu sabah saatlerinde tahliye edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan mülteci kamplarına polis sabah saatlerinde müdahale etti. Fransız polisi, Temmuz ayında başlayacak Paris Olimpiyatları nedeniyle kentin tarihi yapılarında yürütülen yenileme çalışmaları devam ederken Paris'te bulunan Saint-Gervais Kilisesi ve Hotel de Ville de Paris arasında kurulan çoğunluğu reşit olmayan mültecilerin kaldığı ve 80'den fazla çadırın bulunduğu kampı olimpiyatlar öncesi bu sabah saatlerinde tahliye etti. Batı Afrika ülkelerinden gelen mültecilerden oluşan 226 kişi geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Sivil toplum dernekleri, mültecilere herhangi bir barınma seçeneği sunulmadığını ifade ederek tahliyeleri sert bir dille kınadı.

Bordeaux şehrinde de 28 Mart'ta olimpiyatlarda kullanılacağı bildirilen Matmut Atlantique Stadyumunun çevresinde bulunan gecekondular boşaltıldı. Gecekonduda yaşayan Romanya ve Bulgaristan'dan gelen yaklaşık 200 kişi bölgeden tahliye edilmişti. - PARİS