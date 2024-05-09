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2024 Paris Olimpiyat Oyunları Meşalesi Marsilya'ya Geldi

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Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları meşalesinin kente gelişi büyük bir törenle kutlandı. Fransız Hava Kuvvetleri'nin akrobasi uçuş ekibi gösteri yaptı ve bölge halkı olimpiyat meşalesini taşıyan gemiyi karşıladı.

MARSİLYA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları meşalesinin kente gelişi münasebetiyle büyük bir tören düzenlendi.

Tören kapsamında Fransız Hava Kuvvetleri'nin seçkin akrobasi uçuş ekibi "Patrouille de France" görkemli bir gösteriye imza atarken, bölge halkı da olimpiyat meşalesini taşıyan üç direkli Belem gemisini karşılamak üzere Vieux-Port'ta (Eski Liman) toplandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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