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Paris'te Çin-Fransa İşbirliği Forumu Düzenlendi

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Fransa'nın başkenti Paris'te, Çin ve Fransa arasında işbirliği ile karşılıklı öğrenmeyi artırmak amacıyla halklar arası ve kültürel etkileşimin geliştirilmesine yönelik bir forum düzenlendi.

Forumdan çeşitli görüntüler

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumartesi günü Çin ve Fransa arasında işbirliği ile karşılıklı öğrenmeyi artırmak amacıyla halklar arası ve kültürel etkileşimin geliştirilmesine yönelik bir forum düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Fransa Paris Kültür Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Güncel Haberler

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