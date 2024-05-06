Paris'te Çin-Fransa İşbirliği Forumu Düzenlendi
Fransa'nın başkenti Paris'te, Çin ve Fransa arasında işbirliği ile karşılıklı öğrenmeyi artırmak amacıyla halklar arası ve kültürel etkileşimin geliştirilmesine yönelik bir forum düzenlendi.
Forumdan çeşitli görüntüler
Fransa'nın başkenti Paris'te Cumartesi günü Çin ve Fransa arasında işbirliği ile karşılıklı öğrenmeyi artırmak amacıyla halklar arası ve kültürel etkileşimin geliştirilmesine yönelik bir forum düzenlendi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)