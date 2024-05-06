Paris'te Çin-Fransa İşbirliği Forumu Düzenlendi

Forumdan çeşitli görüntüler

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumartesi günü Çin ve Fransa arasında işbirliği ile karşılıklı öğrenmeyi artırmak amacıyla halklar arası ve kültürel etkileşimin geliştirilmesine yönelik bir forum düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)