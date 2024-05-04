Çin ve Fransa'dan Akademisyenler Kültürler Arası Diyalog İçin Bir Araya Geldi

İki ülkeden araştırmacılar, kültürler arası etkileşimler, medeniyetlerin birbirini zenginleştirmesine yönelik geçmişi anma ve düşünmenin yanı sıra bilimsel ve teknolojik inovasyon ve medeniyetin geleceği hakkında müzakerelerde bulundu.

PARİS, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Fransa'dan 100'den fazla akademisyen, Paris'te farklı medeniyetler arasındaki etkileşimi derinleştirmeyi amaçlayan bir sempozyumda kültürler arası diyalog için bir araya geldi.

"Çin ve Fransız Medeniyetleri Arasındaki Alışverişler ve Karşılıklı Öğrenme: Değerlendirme ve Görünüm" konulu sempozyum, Cuma günü Beijing merkezli Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) ile Paris merkezli Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü (Inalco) tarafından ortaklaşa düzenlendi.

CASS Başkanı Gao Xiang açılış konuşmasında, Çin ve Fransız medeniyetleri arasındaki karşılıklı öğrenmenin güçlendirilmesi ve kültürel etkileşimin zenginleştirilmesinin, iki ülke arasında karşılıklı anlayışı, sağlam bir güven temelini ve derin bir ortaklığı teşvik etmek için temel gereklilikler olduğunu söyledi.

Mevcut karmaşık uluslararası durumda "medeniyetler çatışması" teorisinin yeniden su yüzüne çıktığı uyarısında bulunan Gao, farklı medeniyetlerin uyum içinde bir arada yaşayabilmesi ve kazan-kazan işbirliği yapabilmesine yönelik bir paradigmanın oluşturulması gerektiğini ve bu doğrultuda, iki ülkeye kültürel alışverişi ve karşılıklı öğrenmeyi daha da artırma çağrısı yaptı.

Gao, Çin ve Fransa'nın, işbirliği ve etkileşimleri derinleştirerek ve karşılıklı öğrenme ve anlayışı güçlendirerek, geçen yıl önerilen Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin daha fazla uygulanmasını şüphesiz kolaylaştıracağını, farklı medeniyetlerin ortak ilerlemesini teşvik edeceğini, tüm insanlığın refahını arttıracağını ve dünyanın sürdürülebilir barış ve kalkınması için sağlam bir temel oluşturacağını söyledi.

Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü (Inalco) Başkanı Jean-Francois Huchet ise Fransa ve Çin'in 60 yıl önce diplomatik ilişkiler kurulmasından bu yana sosyal bilimlerdeki akademik etkileşimlerini artırdığını söyledi. Araştırma alanlarının dil, kültür, sosyoloji ve ekonomi alanlarını kapsayacak şekilde genişlediğini kaydeden Huchet, ikili akademik işbirliğinin büyük potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İki ülkeden araştırmacılar, kültürler arası etkileşimler, medeniyetlerin birbirini zenginleştirmesine yönelik geçmişi anma ve düşünmenin yanı sıra bilimsel ve teknolojik inovasyon ve medeniyetin geleceği hakkında müzakerelerde bulundu.

Sempozyumun açılışında Çin Sosyal Bilimler Yayınları ve Fransız yayınevi You Feng ortaklaşa olarak "Çin'i Anlamak" konulu bir yayın serisi çıkardı. Etkinlik sırasında ayrıca Çin ile Fransa arasındaki akademik etkileşimler hakkında bir kitap sergisi de düzenlendi.