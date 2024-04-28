PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında lider Psg'nin en yakın rakibi Monaco, 1-0 öne geçmesine rağmen deplasmanda Lyon'a 3-2 kaybetti.

ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON

Bununla birlikte puan farkı 12'ye yükseldi ve PSG üst üste 3., toplamda ise 12. kez Ligue 1 şampiyonluğuna ulaştı. Paris Saint-Germain 12 Mayıs Pazar günü oynayacağı Toulouse maçında şampiyonluk kupasına kavuşacak.

MBAPPE'NİN 7. ZAFERİ

Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan ve Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe, 7. Ligue 1 zaferini elde etti. İlk şampiyonluğunu Monaco ile yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, 6 kez de PSG ile mutlu sona ulaştı.