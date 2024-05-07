Fransa'nın Olimpiyat Meşalesi Karşılama Hazırlığına Grev Gölgesi
Fransa'nın Olimpiyat meşalesini karşılama hazırlığına, temizlik çalışanlarının çöp yığınlarına yol açan grevi gölge düşürdü.
Fransa'nın Olimpiyat meşalesini karşılama hazırlığına, temizlik çalışanlarının çöp yığınlarına yol açan grevi gölge düşürdü.
Olimpiyat meşalesini yarın ağırlamaya hazırlanan ülkenin Akdeniz kenti Marsilya'da çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden temizlik görevlilerinin grevi devam ediyor.
Temizlik çalışanlarının grevi nedeniyle kentteki sokaklardaki çöp bidonları doldu ve çöp yığınları oluştu.
Marsilya'da çöp yığınlarının sokaklarda oluşturduğu görüntü, Fransa'nın Olimpiyat meşalesini karşılama hazırlığına da gölge düşürdü.
Fransa 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Marsilya'ya Olimpiyat meşalesinin gelişi vesilesiyle yarın karşılama töreni düzenlenecek.