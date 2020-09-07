Son Dakika | Balkona tüfekle ateş açıldı: 1'i ağır 3 yaralı
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Son Dakika | Balkona tüfekle ateş açıldı: 1'i ağır 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da otomobilden bir evin balkonuna av tüfeğiyle açılan ateş sonucu balkonda bulunan 3 kişi yaralandı.

Son Dakika | Balkona tüfekle ateş açıldı: 1'i ağır 3 yaralı
07.09.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:48

Samsun'da otomobilden bir evin balkonuna av tüfeğiyle açılan ateş sonucu balkonda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden evin balkonunda oturanların üzerine doğru pompalı tüfekle saldırı yapıldı. Düzenlenen saldırıda A.A.(46), C.A.(15) ve N.A.(41) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, ateş edilen araçta bulundukları iddia edilen E.A.(42), O.A.(46), C.A.(42), R.A.(22) ve A.A.'yı (36) gözaltına aldı. İfadeleri alınan 5 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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