Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu
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Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu

Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ergün Alpman, kısıtlamada sokakta gezen vatandaşları görünce uyarmak için ilginç bir yol seçti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ergün Alpman, kısıtlamada sokakta gezen vatandaşları görünce uyarmak için ilginç bir yol seçti. Alpman, evinin balkonunda kurduğu ses sistemi ile internetten indirdiği polis sireni eşliğinde yaptığı anonsla, vatandaşları gereksiz yere dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde siteler bölgesinde ikamet eden Ergun Alpman, kendisinin kurallara uyduğunu, çok sevdiği motoruna bile binemediğini ama sokakta gereksiz yere gezenleri görünce dayanamadığını söyledi. Evde otururken aklına insanları uyarma fikrinin geldiğini ve hemen uygulamaya koyduğunu söyleyen Alpman, "Böyle oyun yaptık. Telefondan siren sesi verdik, ben anons yaptım" dedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten 67 yaşındaki Alpman, "2 senedir hastalıktan böyle evde kalıyoruz. Motorum yatıyor binemiyorum ama millet geziyor. Biz de eşimle burada otururken, dedik ki bunlar niye geziyor, ondan sonra böyle oyun yaptık. İnternetten siren sesi indirip hoparlöre bağladık ben de anons yaptım. İlk zamanlar insanlar sesin nerden geldiğini anlamayıp sağa sola kaçıştılar ama sonradan durumu anlayınca artık uyarılarımıza kulak asmaz oldular. Herkesin evde kalmasını istiyorum, bu hastalık bitene kadar evinde oturmalı kurallar, hükümetimiz ne derse onu yapmalı. Başka türlü bu hastalık bitmez" dedi.

Yaptığı anonsun vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirten Alpman, "Çoğu gülüyor, çoğu da iyi yapmışsın diyorlar, ikaz oluyor bir yerde mizah gibi oldu ama inşallah atlatacağız bu hastalığı" diye konuştu.

Komşusu Semiha Özkasap ise bu ilginç uyarı sisteminden rahatsız olmadıklarını ve hoş karşıladıklarını belirterek, "Komşumuz Ergün Bey çok duyarlı bir vatandaş. Korona ile ilgili kısıtlamada sokaktan geçen vatandaşları uyarıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine, bu durumu hoş karşılaşıyoruz tabiki. Çok hoşumuza gitti biz de çok eğlendik. Sokağa çıkma yasağı varsa herkes uymalı, bu süreçte herkes evde kalmalı" dedi. - ANTALYA

Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu
Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu
Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu
Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu
Sokağa çıkma yasağına uymayanları ikaz için balkonuna polis sirenli ses sistemi kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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