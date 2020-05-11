Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak

Sivas'ta açık alandaki masaların üzerini cam fanuslarla kapatarak müşterilerini soğuk havadan koruyan kafe, bu sefer aynı sistemle müşterilerini korona virüsten koruyacak.

Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak
11.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:15

Sivas'ta açık alandaki masaların üzerini cam fanuslarla kapatarak müşterilerini soğuk havadan koruyan kafe, bu sefer aynı sistemle müşterilerini korona virüsten koruyacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 binlerce insanın ölümüne neden oldu. Ülkemizde de görülen salgın sonrası birçok tedbir alındı. Ülkemizde salgının kontrol altına alınmasıyla bir süredir devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşmeye bırakıyor. Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesi Mesire alanında bulunan kafe normalleşme sürecinde aldığı tedbirlerle dikkat çekiyor. Müşterilerini soğuk, rüzgar ve yağmur gibi etkenlerden korumak için masaların üzerini cam fanuslarla kapatan işletme sahibi bu sefer korona virüs kapsamında müşterileri virüsten koruyacak. Adeta müşteriler arasında kalkan görevini görecek olan cam fanuslar sosyal mesafeyi de koruduğundan gönül rahatlığıyla kullanılabilecek.

Bu kafe sosyal izolasyonu sağlıyor

İşletme sahibi Yunus Yıldız, kafenin bir nevi insanlar arasına set çektiğini belirterek, "Son zamanlarda haberlerde de çıktı. Avrupa'da buna benzer tasarımlar var. Biz aylar öncesinden bir fotoğraftan esinlenerek bu kafeyi oluşturduk. Özelliği müşterileri açık alanda soğuktan, yağmurdan, kardan koruyarak dış ortamdan bağı kesmeden orada oturma şansını tanıyoruz.İşin doğrusu asıl amaç o değildi fakat son zamanlarda aldığımız talepler, telefonlar gerek mesajlar olsun insanların kafemize yoğun ilgi gösterdiğini gördük.Çünkü otomatikman sosyal mesafeyi sağlamış oluyoruz ve birçok insanı aynı ortamda tutmamış oluyoruz. Yani bizim bu projemiz otomatikman sosyal mesafeyi sağlamış oluyor, insanların arasında bir nevi set oluşturuyor ve korona virüsün insandan insana geçmesini engellemiş oluyor" dedi.

İçleri sosyal mesafe korunacak şekilde düzenlendi

Yıldız,cam fanusların içlerini sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlediklerini söyleyerek, " Zaten içlerini de sosyal mesafeye uyacak şekilde dizayn ettik. Gelen talepler doğrultusunda büyük bir ilgi olacağını düşünüyoruz. Zaten ürünün patentini de Türkiye çapında aldık. Taleplerde de var. Bunları değerlendireceğiz. İnşallah faydamız olur. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Yan masayla hiçbir şekilde irtibatları ilişkisi kalmadan çok rahat bir şekilde arkadaşlarıyla dostlarıyla bu yasak kalktıktan sonra gönül rahatlığı ile oturabilecekler. Şuan da kuaförlerimiz AVM'lerimiz normalleşme sürecine 11 Mayıs'tan sonra yavaş yavaş geçecek. Haziran başı itibari ile bizde böyle bir beklenti oluştu. Bizde çalışmalarımızı başlattık. Bu yönde uygulamalarımız, hazırlıklarımız var. Haziran başı itibari ile bizde açılacağımızı tahmin ediyoruz. İnşallah bizde yetkililerimiz de izin verirse faaliyete başlayacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
HDP'li Önder, Meral Akşener'in 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi Haber
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda bulundu
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda...
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Deniz Gezmiş Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Nur Yerlitaş Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 17:42:57. #1.14#
title