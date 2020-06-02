Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA